Pasjessysteem in alle zwembaden Den Haag na overlast

In Den Haag wordt een pasjessysteem ingevoerd in alle gemeentelijke zwembaden. Wie zich misdraagt, mag daarna een bepaalde tijd niet meer naar binnen. Dat zwemverbod kan oplopen tot maximaal vijf jaar. Aanleiding zijn onder meer de problemen in het Zuiderparkbad waar jongeren bezoekers en personeel bedreigden.

Wethouder Baldewsingh (PvdA) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat in de periode januari 2015 tot en met april dit jaar 48 incidenten in het Zuiderparkbad bij de politie zijn geregistreerd. Het gaat onder meer om tien aanrandingen of andere zedendelicten, zeven keer ging het om overlastgevende jongeren, vijf keer om een ruzie tussen jongeren en er zijn elf diefstallen bij de politie bekend.

Camera's

De problemen in het Zuiderparkbad zijn aangekaart door een groep medewerkers van het zwembad, meldt Omroep West. Zij schreven in een brief dat vooral jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond overlast veroorzaakten. Naar aanleiding daarvan heeft wethouder Baldewsingh maatregelen genomen in het bad. Zo is onder meer extra beveiliging ingezet. Ook zijn meer camera's opgehangen.

Ook moeten mensen een ID-bewijs laten zien als ze het zwembad bezoeken. Volgens de wethouder hebben deze maatregelen al effect. "Het is rustiger geworden", schrijft hij.

Het voordeel van een pasje is dat de identiteit van alle zwembadbezoekers altijd bekend is. Op het kaartje staan naam en een foto van de bezoeker. Mensen mogen alleen met een pas naar binnen, ook als ze maar een keer naar het zwembad komen. "Het systeem biedt de mogelijkheid om, als een bezoeker na misdraging een ontzegging krijgt opgelegd, de pas voor een bepaalde termijn te deactiveren."