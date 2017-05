Wekdienst van 24 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Het wordt een zonnige dag met soms ook wolken. De temperaturen lopen op van 18 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Vanaf morgen wordt het nog warmer en in het weekend kunnen we tropisch weer verwachten.

Terreurdreiging in Groot-Brittannië het hoogste niveau, leger de straat op

De terreurdreiging in Groot-Brittannië is opgeschaald naar het hoogste niveau. Dat heeft premier May gezegd. De aanpassing volgt na de aanslag in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Het leger wordt ingezet om belangrijke plekken in het Verenigd Koninkrijk te bewaken. Er zijn extra militairen bij bijvoorbeeld grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden en concerten.