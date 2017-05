Cavaliers dicht bij NBA Finals na onemanshow Irving

Cleveland Cavaliers is nog maar één zege verwijderd van winst van de Eastern Conference Finals. In de eigen Quicken Loans Arena werd Boston Celtics, mede dankzij een hoofdrol van Kyrie Irving, in het vierde duel met 112-99 verslagen.

Irving liet zich, ondanks een lichte enkelblessure, gelden en was met 42 punten een klasse apart. Hij maakte acht punten meer dan LeBron James. "Deze jongen is speciaal", sprak James over de topscorer. "Ik was blij om rustig aan te doen en hem te zien. Hij is geboren voor dit soort momenten."

Voor Irving betekent het maken van 42 punten in de play-offs een record. Vorig jaar was hij in het vijfde duel van de Conference Finals goed voor 41 punten.