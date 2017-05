Arnhem experimenteert met rijden op stroom van remmende trolleybussen

Vanaf vandaag kan het, in Arnhem: rijden op elektrische stroom afkomstig van remmende trolleybussen. Vanochtend wordt het eerste laadpunt in gebruik genomen, geïntegreerd in de mast van een trolleybus-bovenleiding. Het is de bedoeling dat het aantal palen verder wordt uitgebreid tijdens de proef, die tot 2020 duurt.

Met dit project wil de gemeente Arnhem het gebruik van elektrische auto's stimuleren. Daarnaast is het de bedoeling om de trolleyinfrastructuur zo breed mogelijk te gebruiken.

Wethouder Geert Ritsema: "De schoonste vorm van energie, is de energie die je bespaart. Door remenergie te gebruiken, besparen we energie."

Arnhem werd in het verleden weleens uitgelachen om die trolleybussen, die sinds 1949 door de stad rijden. De enige stad in ons land met dit soort bussen: "Allerlei mensen zeiden tegen ons: joh, zet toch eens een streep door die trolleybussen. Nou, daar hebben we ons niets van aangetrokken. En nu heeft elektrisch rijden de toekomst. Dus zijn we opeens niet de laatste stad, maar de eerste stad met trolleybussen. Het blijkt een gouden greep te zijn."

Hoog gespannen

De verwachtingen zijn hoog gespannen. "Als dit slaagt, hoef je in de stad niet een hele nieuwe infrastructuur te bouwen voor laadpalen. Want die palen voor trolleybussen staan er toch al", aldus Ritsema.

Er zijn in de wereld 300 steden met trolleybussen, waaronder Zwitserse steden als Luzern, Zürich en Basel en steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar is volgens de gemeente Arnhem al belangstelling getoond voor dit project.

"Als dit slaagt, kan dit zeker worden uitgerold. Het zou ook geschikt kunnen zijn voor tram-bovenleidingen en bovenleidingen van treinen. Dus in één klap heb je er dan heel veel laadpalen voor auto's bij zonder dat er een schop de grond in gaat en er kilometers kabel moeten worden getrokken."

Hoeveel energie er bespaard gaat worden, is nog onduidelijk. Dat moet de proef de komende tijd duidelijk maken.

Niet enthousiast

Niet iedereen is overigens enthousiast over de proef in Arnhem. Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet eerder het rijden op groene waterstof als de toekomst. De batterijoplossing van de trolleybus beschouwt hij meer als een tussenfase. "De brandstofcel op basis van wind- en zonne-energie via groene waterstof zal de uiteindelijke bestemming zijn."