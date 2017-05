Koenders: geopolitieke vakantie voorbij, investeren in ambassades

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil dat er weer geïnvesteerd wordt in de Nederlandse ambassades en consulaten. De oproep is saillant: de afgelopen periode is daar door zijn eigen kabinet fors op bezuinigd. Koenders concludeert dat dat heel nadelige gevolgen heeft gehad.

""De geopolitieke vakantie van de wereld is voorbij. Iedereen heeft te maken met migratie, terreur, met onveiligheid en economische concurrentie. Dat betekent dat je niet meer ouderwetse diplomaten nodig hebt, maar de mensen die we nu hebben, die staan aan de frontlijn en die moet wel uitgebreid worden", zegt hij tegen de NOS.

"Je kunt niet alleen defensie vergroten en dan geen mensen die gaan over conflictoplossing, over economische belangen, over ontwikkelingssamenwerking, over hoe je zaken voor Nederlandse burgers zoals reisadviezen aanpakt."

Koenders wil daarom dat een volgend kabinet weer fors gaat investeren in de buitenlandse betrekkingen.

De begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken is deze kabinetsperiode met een kwart gekrompen en het aantal diplomaten is met een derde teruggebracht. "Onverantwoord", vindt Koenders.

Toeristen

Volgens hem zijn de ambassades en consulaten er ook om toeristen te helpen die in het buitenland in de problemen komen, of om Nederlanders te helpen die er wonen.

"De tijd is voorbij dat we achterover kunnen zitten. Het is jammer dat we niet de mensen ter plekke hebben om bijvoorbeeld te helpen met reisadviezen."

Ook moeten ambassades en consulaten samenwerken op het gebied van internationale handel en in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.