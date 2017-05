Ethiopiër eerste Afrikaanse leider WHO

De Ethopiër Tedros Adhanom Gehebreyesus wordt de nieuwe directeur-generaal van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij is de eerste Afrikaanse voorzitter en de eerste voorzitter die geen arts is. Tedros is voormalig minister van Gezondheid van Ethiopië.

Voor het eerst werd de directeur-generaal gekozen door alle leden van de WHO. Voorheen werden WHO-leiders aangewezen door het uitvoerend bestuur, waar Nederland op dit moment lid van is.

In de derde stemronde versloeg Tedros de Brit David Nabarro. Tedros kreeg 133 stemmen, Nabarro 50. De derde kandidaat, Sania Nishtar uit Pakistan, was in de eerste ronde al afgevallen.

Tedros volgt Margaret Chan uit China op, die 10 jaar aan het hoofd stond van de WHO.