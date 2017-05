NTR stopt met Groot Dictee

Omroep NTR stopt met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De omroep zegt in de Volkskrant dat het televisieprogramma over zijn hoogtepunt heen is. Het programma wordt ieder jaar in december uitgezonden, maar zal dit jaar dus niet meer te zien zijn.

Na 26 jaar is het dictee archaïsch geworden, zegt de verantwoordelijk eindredacteur Willemijn Francissen in de krant. De NTR heeft volgens haar gekeken naar een moderne variant. Het programma zou korter en speelser worden, met stemkastjes en een stand-upcomedian. Uiteindelijk was dat volgens de redactie niet vernieuwend genoeg.

De afgelopen twee jaar daalden de kijkcijfers van het Groot Dictee hard: van 722.000 naar 368.000.

Presentator Philip Freriks die het evenement in 1990 naar Nederland haalde, reageert teleurgesteld in de krant. Volgens hem had het programma een bepaalde statuur en had daar op zijn minst een waardig afscheid bij gepast.