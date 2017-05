Hoogste terreurdreigingsniveau in Groot-Brittannië, leger de straat op

De terreurdreiging in Groot-Brittannië is opgeschaald naar het hoogste niveau. Dat heeft de Britse premier May gezegd. De stijging volgt na de aanslag in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Het is de derde keer dat het niveau zo hoog is.

Volgens May wordt het leger ingezet om belangrijke plekken in het Verenigd Koninkrijk te beveiligen. De militairen worden onder meer ingezet bij grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden en concerten.

May zegt verder dat het mogelijk is dat de dader van de aanslag, Salman Abedi, onderdeel is van een groter netwerk. Een nieuwe aanslag is niet alleen waarschijnlijk, maar volgt mogelijk ook snel, zei ze.

Nederland

Eerder vandaag zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof dat het dreigingsniveau in Nederland niet omhoog gaat. Dat staat op 4 op een schaal van 5.

Volgens Schoof is er in Nederland geen sprake van een serieuze dreiging. Wel worden alle geplande veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen nog eens bekeken.