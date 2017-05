Moeder van vermoorde Nicky Verstappen: de deur staat weer op een kier

Volgens hoofdofficier van justitie Roger Bos was dit type onderzoek niet eerder mogelijk. "Voor een deel omdat de wetgeving pas sinds 2012 deze ruimte biedt voor een dna-verwantschapsonderzoek. En omdat we technisch niet konden beschikken over een profiel dat gematcht kon worden. Dat kunnen we pas sinds 2015."

'Laatste kans'

Het dna-onderzoek dat dit najaar in Limburg wordt gehouden, verloopt via de mannelijke lijn. Zo hopen de onderzoekers in ieder geval bij de broer, neef of vader van de verdachte te komen. Hoofdofficier Bos: "Het is op dit moment de enige kans die wij hebben, omdat het een ander technisch onderzoek is dan wat allemaal al is gedaan. In die zin is het de laatste kans."