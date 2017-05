Wake in Manchester: 'Je kunt ons niet verslaan'

Op Albert Square voor het stadhuis van Manchester hebben duizenden mensen een wake gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond in de Manchester Arena. Burgemeester Andy Burnham sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun naasten en hield een lofrede op de hulpverleners. Hij vroeg en kreeg een langdurig applaus voor deze mensen.

Een dominee zei in zijn toespraak dat Manchester gemaakt wordt door mensen die vanuit alle delen van de wereld naar de stad zijn gekomen. "We slaan ons erdoorheen, omdat we samen sterk staan, wat voor achtergrond of geloof we ook hebben. Je kunt ons niet verslaan, want liefde is altijd sterker dan haat." Ook riep hij op de jongeren wier leven voorgoed is veranderd, te blijven steunen.