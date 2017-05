D66 en ChristenUnie gaan niet onderhandelen

D66-leider Pechtold en ChristenUnie-leider Segers hebben besloten niet verder te onderhandelen over een kabinet. Ze maakten dat bekend nadat ze urenlang met informateur Schippers hadden gesproken.

Segers: "Het gaat niet over persoonlijke verhoudingen. Maar we hebben gekeken wat er onder de streep overbleef. Toen hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd nee, dit heeft geen zin."

"We hebben de tijd genomen maar we zijn er niet uitgekomen", zegt Pechtold.

De twee partijen liggen vooral bij medisch-ethische onderwerpen ver uit elkaar, zoals bij de discussie over 'voltooid leven', maar er waren meer obstakels.

Drugs

Zo liggen de partijen ook op het gebied van legalisering van (soft)drugs ver uit elkaar. De ChristenUnie zet zich in voor inkomensvoordelen voor gezinnen en een gezinsbeleid, waar D66 juist gericht is op individuen.

ChristenUnie Segers vindt het "jammer" dat zijn partij niet verder gaat onderhandelen. "Maar ik denk dat dit een punt is en niet een komma."