Diarree zat Dumoulin dwars: dit is echt shit

Ploeggenoot Laurens ten Dam gaf na de finish aan dat Dumoulin last van diarree had. Hij vroeg om Norit, een middel om diarree te stoppen. Ten Dam denkt dat Dumoulin last kreeg vanwege de vele suikers in de gelletjes.

"Het was niet de Tom die ik ken. Hij was een beetje in paniek", liet Ten Dam weten. "Het ging niet meer, zei hij. We hebben gewacht tot vlak voor de klim, anders verlies je nog meer tijd. Daarna houdt de trui ook nog. Ongelooflijk. Dit was mijn zwaarste dag ooit in een grote ronde."