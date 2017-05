Oud-voorzitter FC Barcelona opgepakt

Voormalig voorzitter van FC Barcelona, Sandro Rosell, en zijn vrouw zijn opgepakt. De arrestaties vonden plaats als onderdeel van een onderzoek naar witwaspraktijken.

De Spaanse politie is onder de naam 'Operation Rimet' verschillende huizen en bedrijven in Spanje binnengevallen. Rosell en anderen die betrokken waren bij het promoten van wedstrijden van het Braziliaanse Elftal zouden illegale betalingen hebben ontvangen. Het geld zou vervolgens in belastingparadijzen zijn witgewassen. De operatie in Spanje is op aanraden van de FBI, die een grootschalig onderzoek doet naar corruptie binnen de FIFA, gestart.

Neymar

Sandro Rosell was van 2010 tot 2014 voorzitter van FC Barcelona. In 2013 haalt hij Neymar van het Braziliaanse Santos naar Barcelona. Het is die transfer die hem zwaar onder vuur doet liggen. Zowel Rosell, Neymar als de vader van Neymar worden aangeklaagd voor corruptie en fraude. Bij de transfer zou de daadwerkelijke transfersom zijn verzwegen, waardoor een Braziliaanse investeringsmaatschappij 3,2 miljoen euro is misgelopen.