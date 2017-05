RUG en Hanzehogeschool pleiten voor gedragscode tijdens ontgroening

Zwijgcontracten bij ontgroeningen moeten als het aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool ligt verdwijnen. De scholen vragen studentenverenigingen een zelfgemaakte gedragscode te ondertekenen waarin dat staat.

De gedragscode is opgesteld na incidenten, onder meer bij studentenvereniging Vindicat in Groningen. Bij een ontgroening vorig jaar stond een ouderejaars van die vereniging op het hoofd van een aspirant-lid. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Het OM onderzoekt de zaak.

Boete

Tot vorig jaar moesten leden van Vindicat een hoge boete betalen als ze met anderen spraken over de introductietijd. Na ophef daarover schrapte de vereniging die regel. Ook andere verenigingen hebben geheimhoudingscontracten, meldt RTV Noord.

In de nieuwe gedragscode staat dat de onderwijsinstellingen aangifte doen als er strafbare feiten worden gepleegd. Er staat ook in dat het bestuur er bij de introductie en na die tijd voor moet zorgen dat leden respectvol met elkaar moeten omgaan. Verder zouden aspirant-leden voortaan van tevoren moeten horen wat in grote lijnen het programma van de ontgroening is en wat de stijl en sfeer wordt.

Sancties

Als studentenverenigingen zich niet aan de regels houden, kunnen ze de subsidie verliezen die ze van de RUG en de Hanzehogeschool krijgen. In het uiterste geval verbreken de onderwijsinstellingen alle banden met de vereniging.

De scholen kunnen nu ook al maatregelen nemen als studentenverenigingen over de schreef gaan, maar volgens een woordvoerder van de RUG is er met zo'n gedragscode toch een verschil. "Bij zo'n gedragscode is er een wederzijdse intentie om te veranderen. Bovendien staat er in de gedragscode meer, bijvoorbeeld ook dat er een klachtencommissie moet komen."

De woordvoerder laat weten dat het document nog moet worden ondertekend, maar ze "verwacht dat de verenigingen er positief tegenover staan".