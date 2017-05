Aandeelhouders Shell stemmen groene voorstellen massaal weg

Aandeelhouders van Shell hebben met een overgrote meerderheid de 'groene resolutie' van de activistische aandeelhoudersgroep Follow This weggestemd. Met 6 procent van de stemmen voor en 94 procent tegen maakten de beleggers duidelijk niet zoveel te voelen voor de oproep om concrete doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsmaatschappijen hebben geen moeite met CO2-reductie als uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs maar vinden dat de resolutie te veel van Shell vraagt en meer vergt dan Shell als bedrijf zelf kan waarmaken.

Om die reden onthield verzekeraar Aegon zich en stemden vermogensbeheerder Robeco, en pensioenfonds ABP tegen. "We willen acceptabele rendementen voor acceptabel pensioen", legde een woordvoerder van pensioenfonds ABP uit. NN Investment stemde voor, pensioenfonds PGGM onthield zich om daarmee een signaal af te geven.

"De hele wereld moet naar nul procent broeikasgasuitstoot, dus waarom Shell niet", zei oprichter Mark van Baal van Follow This. "Shell is koploper in het terugdringen van de uitstoot, dus wij hebben het volste vertrouwen in Shell. Maar nu jullie zelf nog."

Te optimistisch

Op de aandeelhoudersvergadering werd uitvoerig stilgestaan bij de klimaatdiscussie. Topman Ben van Beurden zei dat Shell erop gebrand is om het klimaatverdrag van Parijs uit te voeren en over de uitvoering graag de dialoog met aandeelhouders aangaat. Maar niet alles gaat en kan, waarschuwde hij.

"Als we de aarde twee graden minder willen laten opwarmen, moeten we in 2070 de uitstoot teruggebracht hebben naar nul. Dat is een ambitieus doel voor de maatschappij, maar haalbaar denk ik. Als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graden moeten we in 2050 al de uitstoot teruggebracht hebben naar nul. Dat lijkt mij een wensdroom", aldus Van Beurden.

"Als we ons ertoe zetten, consumenten en regeringen, dan heb ik er vertrouwen in dat we de omslag kunnen maken en als winnaars uit de bus kunnen komen." Maar, voegde hij eraan toe: "Om heel eerlijk te zijn, acht ik dat niet waarschijnlijk."

Niet alles helpt

In de klimaatdiscussie zijn er drie soorten terreinen van broeikasgasuitstoot, 'scopes' geheten, waartoe bedrijven worden opgeroepen. Scope-1 is de directe uitstoot van CO2 door een bedrijven en fabrieken. Scope-2 is de uitstoot door energie en elektriciteitsverbruik. En scope-3 zijn de emissies als gevolg van het gebruik van bijvoorbeeld Shell-producten, zoals de CO2-uitstoot van auto's.

De Shell-topman wees erop dat niet alle maatregelen helpen. Sommige programma's dringen de CO2-emissie elders in de wereld terug, maar vergroot die weer tegelijkertijd bij het eigen bedrijf.

Als voorbeeld noemde hij de levering van vloeibaar aardgas aan Pakistan voor de elektriciteitscentrales. Die vervangt de meer vervuilende olie. Dat levert CO2-winst op voor Pakistan, maar verhoogt wel de Scope-3 emissies voor Shell.