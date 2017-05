Man (23) gearresteerd in verband met aanslag Manchester

De politie heeft een 23-jarige man gearresteerd in verband met de aanslag in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De arrestant werd aangehouden in het zuiden van de Britse stad. Waar hij precies van wordt verdacht, is niet duidelijk.

Gisteravond blies een zelfmoordterrorist zich op bij een popconcert in de Manchester Arena, waarbij veel kinderen en jongeren aanwezig waren. Volgens premier May denken de politie en veiligheidsdiensten te weten wie de dader is, maar willen zij zijn identiteit nog niet bekendmaken.

De politie onderzoekt nog of de aanslagpleger alleen handelde en of hij deel uitmaakte van een terroristische groepering. Of de 23-jarige arrestant een handlanger is van de terrorist of op een andere manier betrokken was bij de aanslag, is niet bekendgemaakt.

Zelfgemaakte bom

De zelfmoordterrorist blies zichzelf gisteravond rond 23.30 uur op met een zelfgemaakte bom. Hij deed dat in een hal bij de Manchester Arena die in verbinding staat met een trein- en tramstation. In de concertzaal trad de Amerikaanse popster Ariana Grande op.

Op het moment van de aanslag was het concert bijna afgelopen en liepen bezoekers naar de uitgang. Onder de doden zijn veel jongeren en kinderen. Ook raakten 59 mensen gewond bij de zelfmoordaanslag. Velen van hen verkeren in levensgevaar.