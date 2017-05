Groot dna-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie gaat het komend najaar waarschijnlijk een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek doen in de zaak van de in 1998 vermoorde Nicky Verstappen.

Met nieuwe technieken heeft het NFI vorig jaar dna-sporen opgewaardeerd die op zijn lichaam of kleren zijn gevonden. Die sporen zijn vermoedelijk van de dader. De sporen zullen, als het onderzoek definitief doorgaat, worden vergeleken het dna van 15.000 mannen in de regio Limburg.

Match

Dat levert misschien geen match op, maar misschien wel een bijna-match. De politie kan zijn onderzoek in dat geval dan richten op mannelijke familieleden van de man die het dna afstond.

De rechter-commissaris heeft al toestemming gegeven. Met burgemeesters worden afspraken gemaakt om het onderzoek uit te kunnen voeren. Zo moeten er afnamelocaties worden geregeld en mannen worden geselecteerd.

Het OM zal het publiek daar op een later tijdstip over informeren. Deelname aan het verwantschapsonderzoek is niet verplicht.

Laatste reële mogelijkheid

De Limburgse hoofdofficier Bos noemt het grootschalige onderzoek "onder de huidige omstandigheden de laatste reële mogelijkheid" om de zaak tot een oplossing te brengen.

Alleen als het lopende onderzoek van het vier jaar geleden opgerichte coldcaseteam een doorbraak oplevert, gaat het verwantschapsonderzoek niet door.

Zomerkamp

De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp met leeftijdsgenoten op de Brunssumerheide.

Een dag na de verdwijning werd hij bij een zoekactie niet ver van het kampterrein vermoord teruggevonden. Vermoedelijk was hij seksueel misbruikt. Het onderzoek naar de dader of daders liep na drie weken dood.