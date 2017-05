Dumoulin: de pers is vrij opportunistisch

"Ik volg alles wel op mijn telefoon, maar mentaal sluit ik me ervoor af", aldus de rozetruidrager. "Als ik heel bekrompen zou proberen om niets te lezen, lukt dat toch niet. De pers is wel vrij opportunistisch. Het wordt een hele zware week, ik moet het allemaal nog maar zien..."

De zestiende etappe is ook meteen een zware rit. Na de start in Rovetta fietst het peloton over drie cols (Mortirolo, Stelvio en de Umbrailpas) naar Bormio.

Scenario's

"Het meest waarschijnlijke scenario is dat de klassementsploegen een mannetje mee sturen in de ontsnappingen", legt Dumoulin uit. "Dan moeten wij daarop reageren en ook een mannetje mee sturen. Dat is de bedoeling, maar het moet dan ook nog lukken."

Dat zal een van de taken zijn van ploeg- en landgenoot Tom Stamsnijder. "Ik moet vooral in het begin een oogje in het zeil houden", aldus Stamsnijder. "Daarna is het overleven, want het wordt een lastige dag. Na vandaag weten we wat er nog mogelijk is."