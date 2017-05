Pechtold wil nog niet zeggen of hij met CU in zee wil

D66-leider Pechtold wil nog niet zeggen of hij met de ChristenUnie wil praten over samenwerking in een nieuw kabinet. Hij overlegt vanmorgen met zijn fractie en benadrukt dat alle negentien Kamerleden van D66 het erover eens moeten zijn dat ze het met de ChristenUnie zien zitten.

Informateur Schippers zei gisteren dat ze nog maar één mogelijkheid ziet voor een meerderheidskabinet: namelijk een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. ChristenUnie-leider Segers zei gisteren dat hij bereid is op een uitnodiging in te gaan, en dat er ook over ingewikkelde onderwerpen kan worden gepraat, maar dat de anderen daar dan wel heil in moeten zien.

Breekpunt

Pechtold zei vorige week dat een kabinet met de ChristenUnie "onwenselijk" is. Die partij denkt over een aantal onderwerpen, waaronder de voltooid-leven-wet die D66 wil, fundamenteel anders. Pechtold zei voorafgaand aan de D66-fractievergadering dat Segers' opmerking over ingewikkelde onderwerpen beter klinkt dan voorheen. "Er is dus kennelijk geen breekpunt meer, maar ik wil wel weten wat dat betekent. Het hangt ervan af hoe hij dat gaat formuleren."

Hij vindt bovendien dat iedere D66'er in de Tweede Kamer het erover eens moet zijn dat praten met de ChristenUnie een optie is. "Want het zou een kabinet zijn met een krappe meerderheid, en dat betekent dat iedere zetel telt." Een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leunt op 76 van de 150 Kamerzetels.

Ook de ChristenUnie-fractie vergadert vanmorgen over deelname aan de fractieonderhandelingen. Als beide partijen vanmiddag akkoord gaan, zal informateur Schippers naar verwachting eerst een apart gesprek voeren met Pechtold en Segers en daarna met de leiders van alle vier de partijen om de tafel gaan.