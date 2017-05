Blokker verkoopt woonwinkel Leen Bakker

Blokker heeft woonwinkel Leen Bakker verkocht aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Gilde Equity Management. Leen Bakker behoorde sinds 1988 tot het Blokker-concern. De overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Volgens Gilde heeft de overname geen gevolgen voor de banen van ruim 2300 werknemers. "Dat is het uitgangspunt", zegt een woordvoerder. "Gezien de groeiperspectieven van het bedrijf zien wij in de toekomst eerder extra kansen voor de werkgelegenheid dan dat we banen zouden schrappen."

Groei online

Gilde ziet Leen Bakker als een sterk merk met veel potentie. "Vooral online is er nog veel groei mogelijk," aldus de zegsman.

Gilde nam twee jaar geleden al een andere woonwinkel over, Kwantum. "We zijn ervan overtuigd dat deze sterke merken onafhankelijk van elkaar kunnen blijven bestaan", zegt de woordvoerder. "Zij hebben ieder een eigen positie in de markt. Wel zijn er achter de schermen vormen van synergie mogelijk, zoals op het gebied van inkoop."

Onderhandelingen vorig jaar gestart

Leen Bakker heeft een omzet van ruim 330 miljoen euro. Dat is ongeveer een zesde van de totale omzet van de Blokker Holding. Het bedrijf heeft 170 eigen winkels en 8 franchisewinkels en is actief in Nederland, Belgiƫ, Aruba, Bonaire en CuraƧao. Sinds 1988 maakte het deel uit van het Blokker-concern.

Volgens de zegsman van Gilde zijn de onderhandelingen over Leen Bakker al in de tweede helft van vorig jaar gestart.

Blokker maakte vorige week bekend alle formules behalve Blokker te verkopen. Onder de Blokker-paraplu vallen behalve Leen Bakker ook Xenos, Big Bazar, Intertoys en Maxi Toys. Daarnaast schrapt het bedrijf 1900 banen.