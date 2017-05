Wekdienst van 23 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Geen plofkraak, maar een hack bij pinautomaten Brabant

Criminelen hebben in Brabant geprobeerd om een pinautomaat te hacken en zo leeg te roven. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe twee overvallers de inbraak voorbereiden maar er niet in slagen de automaat leeg te halen.

Bij het hacken van een pinautomaat boren criminelen een gat in de machine. Vervolgens breken ze in met een laptop in het besturingssysteem. Volgens de politie in Brabant komt dit zogeheten jackpotting niet vaak voor in Nederland.