Online verkoop stijgt boven 1 miljard

Nederlandse consumenten kochten vorig jaar voor ruim 1 miljard euro aan artikelen bij buitenlandse webwinkels binnen de EU. Dat is een kwart meer dan in 2015, meldt het CBS.

De meeste aankopen werden gedaan bij Duitse bedrijven, maar ook Britse, Italiaanse en Belgische internetwinkels deden het goed. Nederlanders kochten er vooral kleding en schoenen.

Ze bestelden ook diervoeding en woonartikelen in het buitenland. Winkelen op het internet wordt steeds populairder. In 2014 gaven Nederlanders 0,6 miljard euro uit. Een jaar later was dat 0,8 miljard.