Van der Weijden zwemt 4080 baantjes voor wereldrecord

Het huidige record staat op 101.9 kilometer. Het wordt volgens Van der Weijden een zware opgave om dat te overtreffen. "Ik moet er echt wel hard voor zwemmen. Ik mag er per baan 21 seconden over doen en dat is niet langzaam", benadrukt hij.

Fysiek ongemak

Van der Weijden beseft dat zijn recordpoging ook fysiek ongemak met zich meebrengt.

"Mijn huid wordt week en de kans op wondjes, met het afzetten, is groot. Dus dat baart mij wel zorgen, ook omdat ik tot nog toe maar maximaal 12 uur in het water heb gelegen. Maar soms moet je iets maar ondergaan."

De recordpoging van Van der Weijden is te volgen via een livestream.