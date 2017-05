Formatiedag 68: Schippers pelt af en houdt één optie over

Informateur Schippers vindt een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de enige meerderheidsvariant waarover verder kan worden gepraat. Die conclusie trok ze vandaag na een ronde van nieuwe gesprekken.

Schippers stelde vorige week vast dat geen enkele variant op genoeg steun kan rekenen. Ze laste daarom een 'moment van reflectie' in, zodat de partijen in het weekend konden nadenken over nieuwe stappen.

Geen VVD-CDA-D66-SP-PvdA

De informateur sprak vandaag weer met verscheidene fractievoorzitters. Volgens haar heeft dat maar één nieuwe optie opgeleverd, en is die afgewezen: D66-leider Pechtold, die zich steeds zeer kritisch heeft uitgelaten over een coalitie van zijn partij met de ChristenUnie, opperde vandaag een kabinet van VVD, CDA en D66 met SP én PvdA.

Maar SP-leider Roemer en PvdA-voorman Asscher wimpelden dat meteen af. Roemer houdt vast aan een centrum-linkse coalitie en wil niet samen met de VVD.

ChristenUnie-leider Segers herhaalde vandaag dat hij bereid is op een uitnodiging in te gaan, en dat er ook over ingewikkelde onderwerpen kan worden gepraat, maar dat de anderen daar dan wel heil in moeten zien. VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma pleitten nog eens voor een meerderheidskabinet van vier partijen.

Overleg in fractie

Schippers zei aan het eind van de middag dat Pechtold en Segers haar hebben verteld dat ze pas over een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen nadenken als alle andere varianten van tafel zijn. De informateur benadrukte dat dat nu het geval is: ze zei dat ze alle mogelijke meerderheidscoalities heeft "afgepeld", maar dat er maar één overblijft. Pechtold en Segers zullen deze optie morgen voorleggen aan hun fractie.

Schippers erkende dat de situatie ingewikkeld is. Verwacht wordt dat D66 en ChristenUnie "met frisse tegenzin" akkoord zullen gaan. Waarschijnlijk praat Schippers daarna nog een keer met Pechtold en Segers samen en vervolgens met de leiders van alle vier partijen. De informateur wil dan nog morgen het verslag van haar 'verkenning' aan de Kamer sturen en een dag later is er mogelijk weer een Kamerdebat. Daarin wordt een nieuwe opdracht geformuleerd aan een informateur, waarschijnlijk weer Schippers.