ProRail liet trein bij station Ede-Wageningen uit voorzorg ontsporen

Het veiligheidssysteem van spoorbeheerder ProRail heeft vrijdag een trein bij station Ede-Wageningen laten ontsporen. De trein reed op het zijspoor door rood. Hierdoor is voorkomen dat de trein op de hoofdbaan terechtkwam. ProRail bevestigt berichtgeving daarover bij Omroep Gelderland.

De sprinter raakte vrijdagmiddag rond 15.40 uur bij het station Ede-Wageningen naast de rails nadat een zogeheten ontspoortong in werking was getreden. Dat is een soort noodrem in een wissel, waardoor de trein uit de rails loopt. Volgens een woordvoerder is het een extra maatregel als andere systemen hebben gefaald.