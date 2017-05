Schippers: VVD, CDA, D66, ChristenUnie is enige optie

De fracties van D66 en ChristenUnie zullen morgen vergaderen over de vraag of ze gaan onderhandelen over een kabinet van die partijen met VVD en CDA. Dat heeft informateur Schippers bekendgemaakt na een dag van intensief overleg met veel betrokkenen.

Volgens Schippers is een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de enige meerderheidsvariant die niet door een of meer partijen is afgewezen.

De informateur zei dat er na een weekend nadenken één nieuwe optie is bijgekomen: een coalitie van VVD, CDA, D66, SP en PvdA. Maar SP en PvdA zien niets in die mogelijkheid en er zijn geen andere nieuwe inzichten, benadrukte Schippers.

Mogelijk verkennend gesprek tussen vier partijen

D66-leider Pechtold heeft zich verschillende keren zeer kritisch uitgelaten over een coalitie met de ChristenUnie en ChristenUnie-voorman Segers heeft bij herhaling gezegd dat hij wil ingaan op een uitnodiging, maar dat de anderen daar wel heil in moeten zien.

Volgens Schippers hebben Pechtold en Segers haar verteld dat ze pas over een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen nadenken als alle andere varianten van tafel zijn. De informateur zei dat dat het geval is voor zover het om meerderheidskabinetten gaat. "Je moet het netjes aflopen en dat hebben we inmiddels gedaan. Alle andere meerderheidsvarianten zijn door een of meer partijen geblokkeerd."

Pechtold en Segers zullen de door Schippers genoemde optie voorleggen aan hun fractie. VVD en CDA hebben zich al positief over deze variant uitgelaten. Als D66 en de ChristenUnie groen licht geven, houdt de informateur een 'verkennend gesprek' tussen de vier partijen. Ze hoopt morgen haar verslag naar de Kamer te sturen en mogelijk is er dan woensdag weer een Kamerdebat.