Roemer (SP): ook geen vijfpartijenkabinet met VVD

De SP zal niet aansluiten bij een coalitie met de VVD. Niet als vierde partij, en ook niet als vijfde partij. Dat heeft SP-leider Roemer duidelijk gemaakt bij informateur Schippers.

Hij voelt niets voor de variant die D66-leider Pechtold vanmorgen opperde: een vijfpartijenkabinet van VVD, CDA, D66, SP en PvdA. "Aanschuiven bij zo'n rechts motorblok is politieke zelfmoord voor iedere linkse partij. Of je dat nu alleen of met zijn tweeën doet", zei Roemer.

Volgens hem is er geen sprake van evenwicht tussen links en rechts in zo'n coalitie. Roemer blijft bij zijn voorkeur voor een centrum-links kabinet onder leiding van het CDA.

Voldoende beweging

Hij heeft Schippers daarom voorgesteld om eerst CDA, D66 en SP met elkaar aan tafel te zetten. Dan kan later gekeken worden welke partijen daar nog bij aan kunnen sluiten. CDA-leider Buma zag tot nu toe niets in zo'n centrum-links kabinet.

Maar Roemer ziet voldoende beweging bij Buma. "Er is langzamerhand genoeg geprobeerd om een kabinet met VVD, CDA en D66 te vormen", zei Roemer.