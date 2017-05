Verkeer op Afsluitdijk kan weer rijden

De Afsluitdijk is in de richting van Noord-Holland een tijdlang afgesloten geweest vanwege een storing van de draaibrug bij de Lorentzsluis bij Kornwerderzand. De storing is nog niet verholpen, maar het verkeer kan in beide richtingen weer rijden. Verkeer vanuit het oosten en het westen wordt bij de brug over één rijstrook geleid die in tweeën is gedeeld.

Oorzaak van de storing is vermoedelijk de warmte. Rijkswaterstaat koelt de brug nu om te kijken of dat inderdaad het geval is. Hoe lang het nog gaat duren voordat de storing is verholpen is niet duidelijk.

Een paar weken geleden waren er ook al problemen met de brug bij de Lorentzsluis. De brug sloot toen niet goed. Er werd toen een rijstrook van de brug richting Friesland vrijgemaakt voor het verkeer vanuit het noorden.