Trump bezoekt Klaagmuur aan begin bezoek Israël en Palestijnen

Het Witte Huis heeft de verwachtingen al flink getemperd. Er vallen op deze eerste buitenlandse reis van Trump als president geen initiatieven te verwachten om het vastgelopen vredesproces op gang te krijgen.

Trump heeft wel vaak gezegd dat hij daar alles aan zal doen, en deze maand liet hij zich zelfs ontvallen dat een vredesakkoord in het Midden-Oosten "iets is wat eerlijk gezegd niet zo moeilijk is als men jaren gedacht heeft", toen president Abbas in Washington was. Maar hoe Trump zo'n in zijn woorden "ultieme deal" wil bereiken is onduidelijk.

Ambassade

Verder wordt niet verwacht dat hij het zal hebben over zijn omstreden toezegging dat de Amerikaanse ambassade in Israël zal worden verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem, een gevoelig punt dat bij de Palestijnen kwaad bloed zou zetten.

"We hebben een unieke kans om veiligheid, stabiliteit en vrede naar deze regio en de mensen hier te brengen", zei Trump na landing in Tel Aviv. Israël is vereerd dat de president langskomt op zijn eerste reis. Amerika is met afstand Israëls belangrijkste bondgenoot en steunt het land op defensiegebied elk jaar met miljarden euro's.

Tegelijk wachten er mogelijk ongemakkelijke gesprekken over het delen door Trump van geheime informatie met Rusland; informatie die afkomstig was van Israëlische inlichtingendiensten.

Yad Vashem

Op de Westelijke Jordaanoever ontmoet hij president Abbas in Bethlehem, maar of Trump daar de Geboortekerk bezoekt, zoals het plan was, is onzeker.

Morgen gaat Trump nog naar het Holocaustmonument Yad Vashem in Jeruzalem. Hij zou van plan zijn om er 15 minuten te verblijven. Een woordvoerder van Yad Vashem zei dat hij zich dat niet kan voorstellen. Een bezoek zou niet korter dan een half uur kunnen duren.

Uitgeput

Overigens lijken zijn drukke programma en de jetlag hun tol te eisen. Gisteravond in Riyad liet Trump zich bij een ontmoeting met jongeren vervangen door zijn dochter en adviseur Ivanka. "Hij is gewoon uitgeput", zei een medewerker van het Witte Huis.