Bestuurslid supportersvereniging Cambuur verduisterde ruim 140.000 euro

De politie van Leeuwarden heeft een bestuurslid van de supportersvereniging van voetbalclub Cambuur opgepakt vanwege fraude. De man zou tussen 2008 en 2016 meer dan 140.000 euro hebben verduisterd.

Het bestuur van de supportersvereniging deed vorig jaar aangifte nadat er geld uit de kas was verdwenen. Het geld was afkomstig van de horeca-opbrengsten. Het verdachte bestuurslid werd eind vorig jaar al geschorst.

De politie startte na de aangifte een onderzoek en daaruit is gebleken dat er zeker 140.000 euro is verdwenen.

Niets teruggevonden

Begin deze maand werd er huiszoeking gedaan bij de 68-jarige man uit Hardegarijp. Een paar dagen later is hij opgepakt. Er is beslag gelegd op onder meer zijn bankrekeningen en zijn auto. Van het verduisterde geld is nog niets teruggevonden.

Het opgepakte bestuurslid was 25 jaar actief binnen de supportersvereniging van Cambuur. Het bestuur vermoedt dat hij voor 2008 ook al geld heeft verduisterd, maar dat is niet meer te traceren.