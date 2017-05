Rutte: blokkades partijprominenten met een korreltje zout nemen

VVD-leider Rutte hecht niet zo veel waarde aan de uitspraken van prominente leden van D66, ChristenUnie en SP die bezwaren opwerpen voor regeringsdeelname.

"Iedere partij heeft wel oudgedienden die bereid zijn in het weekend hun mening te geven, maar ik heb de voorlieden van die partijen nog niet gehoord", zei Rutte na afloop van zijn bezoek aan informateur Schippers.

Schippers heeft de partijen gevraagd afgelopen weekend nog eens na te denken over de blokkades die ze hebben opgeworpen voor regeringsdeelname. Prominente partijleden, zoals Kajsa Ollongren van D66, wethouder in Amsterdam, en SP-voorzitter Meyer benadrukten de afgelopen dagen alleen maar dat ze de voorgestelde coalities niet zien zitten.

Ook oud-minister Van Middelkoop van de ChristenUnie zei vanmorgen op BNR dat zijn partij doodongelukkig zal worden van deelname aan een kabinet met D66.

Geen voorkeur

Rutte hoopt dat vandaag duidelijk wordt wat de reflectie van het weekend heeft opgeleverd. Hij gaat nog steeds uit van een coalitie van VVD, CDA en D66, aangevuld met een vierde partij voor een meerderheid.

Voor die vierde partij is wat Rutte betreft de keuze tussen SP, ChristenUnie en PvdA. Welke partner zijn voorkeur heeft wilde hij niet zeggen. "De VVD is wel de grootste, maar wij zijn niet in de positie om een voorkeur uit te spreken."

Asscher: niet beschikbaar

Van de PvdA hoeft Rutte weinig te verwachten. Fractievoorzitter Asscher stuurde vanmorgen een e-mail naar de leden van de partij waarin hij nog eens schrijft dat de fractie niet beschikbaar is om aan te schuiven bij een motorblok van VVD, CDA en D66.

De verschillen met die partijen zijn levensgroot, schrijft Asscher. De PvdA zou dan met 9 zetels tegenover 71 zetels van de anderen komen te staan. "Het is een illusie dat we in deze samenstelling meer zouden kunnen bereiken."

Informateur Schippers ontvangt behalve Rutte vandaag de leiders van CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie.