Vijf thrillers op shortlist Gouden Strop

Voor Van Santen, onder meer bekend als presentator van het misdaadprogramma Opsporing Verzocht, is het spannende boek een nieuw genre. "Ik ben de hele dag al bezig met misdaad, ellende en daders vinden. Dan wil je om te ontspannen biografie├źn en historische romans lezen. Maar dit was voor mij een hele leuke manier om erin te vallen. En ik heb gemerkt: een goede thriller lezen lijkt niet op werk."

Door haar ervaring van Opsporing Verzocht leest Van Santen de spannende boeken wel met een kritische blik. "Ik denk soms: hm, ik weet niet of het bij de politie ├ęcht zo gaat. Dan springen juist de boeken eruit waarbij alles er realistisch aan toegaat." Dat misdaden in boeken bijna altijd worden opgelost, vindt de juryvoorzitter een welkome afwisseling. "Want dat is in de echte misdaad helaas niet altijd zo."