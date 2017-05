Android-gebruikers kunnen nu inchecken in het ov met hun mobiel

Reizigers in het openbaar vervoer met een Android-telefoon kunnen vanaf vandaag inchecken met hun mobiel in de bus en op treinstations. In- of uitchecken met een ov-chipkaart is daarmee overbodig. "Een mooie methode die een opvolger kan zijn voor de inmiddels verouderde chipkaart", zegt reizigersorganisatie Rover.

De dienst 'ov-chip mobiel' is ontwikkeld door ov-bedrijven en telecombedrijven. Gebruikers moeten zich registreren via een website. Afhankelijk van welke provider je hebt, moeten er ook een aantal apps worden gedownload waarop het systeem draait.

Beperkte groep

Niet iedereen kan gebruik maken van de nieuwe methode. De dienst is alleen beschikbaar voor Android-gebruikers die klant zijn bij Vodafone, KPN, Telfort, Simyo of Yes Telecom. Bovendien kunnen alleen ov-gebruikers die op vol tarief reizen gebruikmaken van de dienst.

"Het is een ontzettend ingewikkelde techniek", zegt woordvoerder Nicky Jansen. "Alles moet op- en in elkaar passen. We zijn daarom al heel blij dat we dit nu kunnen. Gaandeweg voegen we steeds meer elementen toe aan het systeem, bijvoorbeeld reizen met korting. Maar we willen het nu vooral gaan doen om zo te onderzoeken wat er verbeterd kan worden."

Wanneer Apple-gebruikers 'ov-chip mobiel' kunnen gebruiken, is nog onbekend. Jansen: "Vooralsnog staat Apple het technisch niet toe."

Tevreden

Ondanks dat het een beperkte groep is die nu gebruik kan maken van de dienst, is reizigersorganisatie Rover tevreden. "Er is veel behoefte aan nieuwe betaalmethodes in het ov", zegt woordvoerder Sanne van Galen. "Nu is het zo dat je eerst een ov-chipkaart moet kopen. Vervolgens moet je deze ook steeds weer opladen."

Volgens Rover betekent dit systeem niet dat de ov-chipkaart op korte termijn verdwijnt. Het is volgens de organisatie technisch gezien ingewikkeld om alle technieken van de chipkaart te kunnen overzetten naar ov-chip mobiel.