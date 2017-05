Volwassen De Ligt klaar om jongste Europese finalist ooit te worden

Ook De Ligt kent de beelden. "Dat was wel extreem. Voetbal was toen anders, maar de kern klopt nog steeds. Als je vol druk op de bal zet, dan raakt de tegenstander in paniek. Dat proberen wij nu ook op het veld en dat is tot nu toe prima gelukt, denk ik."

"Op de trainingen klappen we er nu ook op na balverlies. Dat was in het begin van het seizoen wel anders."

'Weinig tegen ons in te brengen'

De Ligt is onderdeel van het frivole team van Ajax. Talenten uit de eigen jeugd, aangevuld met gerichte aankopen. Het heeft Europa vermaakt en verbaasd, met als resultaat de finaleplaats tegen United.

"Als wij spelen zoals thuis tegen Lyon en Schalke is er weinig tegen ons in te brengen", stelt De Ligt. "Maar dan moet je top spelen en dan moet iedereen honderd procent zijn. Dat is al een opdracht op zich."