Nederlandse industrie floreert: omzet groeit sterk

Het gaat goed met de Nederlandse industrie; in het eerste kwartaal hebben bedrijven in deze sector hun omzet met 10,3 procent zien stijgen. Daarmee zet de industrie volgens het CBS de groei door die eind vorig jaar was ingezet. Ook de afzetprijzen stegen met ruim 10 procent.

In elke branche werd in de eerste drie maanden van dit jaar meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Producenten in de aardolie-industrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en rubber- en kunststofproductenindustrie zagen de omzet met bijna 20 procent toenemen.

Elektrische apparaten

Ook in de basismetaal- en metaalproductenindustrie, de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie groeiden de omzetten relatief sterk. De productie nam afgelopen kwartaal volgens het CBS voor het zesde kwartaal op rij toe, ditmaal met 3,5 procent.

De productie in de chemische industrie en de auto- en aanhangwagenindustrie ging omhoog; in de chemische industrie met 10,5 procent en de productie van elektrische apparaten en machines steeg relatief fors met respectievelijk 8,2 en 12,2 procent.

Auto's

Autoproducenten produceerden dit jaar 14,4 procent meer auto's, bussen, vrachtwagens en andere voertuigen dan het jaar ervoor. Daarvan gingen er veel naar het buitenland.