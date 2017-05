Het Amsterdamse dna van Ajax moet vrezen voor sluwe vos Mourinho

De 63-jarige Endt trekt een vergelijking met het Ajax van 1992 dat de UEFA Cup won. Ook toen waren de tegenstanders niet van het allerhoogste niveau.

"Maar wat toen het geluk van Ajax was, was dat grote clubs de selectie nog niet leeg roofden. De ontwikkeling kon doorgaan." En zo geschiedde: drie jaar later stond Ajax in Wenen met de Champions League in handen.

Vrezen voor Sánchez

De gasten verwachten geen grote uitloop bij Ajax, maar vrezen wel voor een vertrek van rots in de branding Davinson Sánchez.

Endt: "Hij heeft geen andere binding met Ajax dan het geld dat hij er verdient. Dat is legitiem, maar er is ook een groep jongens die misschien wel zoiets heeft van: we kunnen nog een keer kampioen worden en iets laten zien in de Champions League.