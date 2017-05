Braziliaanse betogers eisen vertrek van corruptie verdachte president

In diverse grote Braziliaanse steden zijn betogers de straat op gegaan om het aftreden van president Michel Temer te eisen. Er waren protestmarsen in onder meer Rio de Janeiro, São Paulo, Recife en Belo Horizonte.

Tot de demonstraties was opgeroepen door diverse vakbonden en maatschappelijke organisaties. De hoogste Braziliaanse aanklager gaf afgelopen week toestemming voor een onderzoek naar de gangen van Temer. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij akkoord ging met het omkopen van een belangrijke getuige in een corruptieonderzoek.

In Rio de Janeiro trokken betogers naar het huis van Rodrigo Maia, de voorzitter van het Braziliaanse parlement. Hij zou het presidentschap tijdelijk moeten waarnemen in het geval Temer vertrekt of wordt afgezet, maar ook Maia is verdachte in operatie 'Car Wash', het grootste corruptieonderzoek in de geschiedenis van het land. Naar ruim 100 politici wordt onderzoek gedaan.

Vleeshandelaar

De druk op Temer groeit met de dag. Een van de bekendste zakenlieden van het land, de vleeshandelaar Joesley Batista, zegt de afgelopen jaren 1,5 miljoen dollar smeergeld te hebben betaald met goedkeuring van de president. Hij maakte geheime opnames van gesprekken met Temer.

Volgens Braziliaanse media zijn ook de voorgangers van de president corrupt; Luiz Inácio Lula da Silva en Dilma Rousseff zouden ieder vele miljoenen dollars aan steekpenningen hebben ontvangen.