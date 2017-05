Zweden na shoot-outs wereldkampioen ijshockey

De ijshockeyers van Zweden hebben in Keulen hun tiende wereldtitel veroverd. 'De drie kronen' hielden titelhouder en 26-voudig kampioen Canada in de finale op 1-1, waarna doelman Lundqvist zich tot nationale held kroonde door drie Canadese shoot-outs te stoppen.

Luttele seconden voor het einde van de tweede periode kwam Zweden in ondertal op voorsprong dankzij Hedman (van Tampa Bay Lightning). Kort na het begin van de derde periode werd de Zweed Lindholm voor twee minuten naar de bank gestuurd en Canada profiteerde vrijwel meteen: 1-1 door O'Reilly (Buffalo Sabres).

Voor het eerst sinds 1994 moest een penaltyserie de beslissing brengen. In die serie miste de Zweed Nyland als eerste, waarna Lundqvist de inzetten van MacKinnon en Point stopte, O'Reilly op de paal zag schieten en vervolgens ook Marner van een treffer afhield.

Olympische Spelen

Op de Spelen van 2014 was Canada in de finale met 3-0 te sterk voor Zweden. De Canadezen veroverden vervolgens twee wereldtitels, de Zweden moesten genoegen nemen met de vijfde en de zesde plaats. In de kwartfinales van het vorige WK werd Zweden vernederd door Canada: 0-6.

Dit WK slikte Zweden in z'n eerste drie duels twee nederlagen (tegen Rusland en Amerika), waarna zes keer op rij werd gewonnen. Canada leed één (verrassende) nederlaag, tegen Zwitserland.