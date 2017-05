Hillary Step op Mount Everest ingestort

De Hillary Step, een beroemd herkenningspunt en het laatste grote obstakel voor de top van de Mount Everest, is ingestort. Waarschijnlijk is dat een gevolg van de aardbeving die in 2015 het Himalayagebergte trof.

De 12 meter hoge rotswand is vernoemd naar Sir Edmund Hillary, die in 1953 als eerste de top bereikte van de Everest, met een hoogte van 8848 meter de hoogste berg ter wereld.

Op Facebook meldt een Britse bergbeklimmer dat de Hillary Step verdwenen is. Hij zegt in zijn bericht van 17 mei dat het beklimmen en afdalen van de top van de berg een stuk gevaarlijker is geworden. Een dag eerder had hij de top van de Everest bereikt.

Nog gevaarlijker

Vorig jaar zeiden Amerikaanse bergbeklimmers al dat het erop leek dat de Hillary Step was verdwenen, maar dat was nog niet helemaal duidelijk omdat er nog een dikke laag sneeuw lag.

Alpinisten zeggen bij de BBC dat de beklimming van de Mount Everest nu nog gevaarlijker kan zijn. De met sneeuw bedekte kant is weliswaar makkelijker om te beklimmen, maar daardoor kunnen bij drukte op de berg opstoppingen ontstaan die gevaarlijke gevolgen kunnen hebben voor klimmers die al kampen met vermoeidheid, zuurstofgebrek en bevriezingsverschijnselen.

Afgelopen week nog zijn vier alpinisten om het leven gekomen bij de beklimming van Mount Everest, meldt de BBC.