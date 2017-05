Alle rebellen uit Homs, stad in handen van Assad

De Syrische stad Homs is weer volledig in handen van president Assad, nu de laatste groep opstandelingen uit de stad is geëvacueerd naar het noorden van het land. Zo'n 700 rebellen zijn met hun familieleden, wapens en bezittingen per bus naar de provincie Idlib of naar de stad Jarabloes in de provincie Aleppo gereden. Die gebieden zijn nog in handen van het verzet tegen Assad.

Sinds maart worden opstandelingen uit westelijk gelegen regio's die belegerd worden door regeringstroepen, geëvacueerd door de Syrische autoriteiten. De wijk al-Waer, waarvandaan de rebellen vandaag vertrokken, werd al een jaar lang omsingeld door het regeringsleger.

Niet alle tegenstanders van Assad kozen voor evacuatie; volgens de gouverneur van Homs hebben zo'n 1150 rebellen besloten hun wapens in te leveren en in de stad te blijven.

Hoofdstad van de revolutie

De herovering van Homs is belangrijk voor Assad: de westelijk gelegen stad wordt wel de hoofdstad van de revolutie genoemd omdat hier in 2011 de eerste straatprotesten tegen president Assad plaatsvonden.

Inmiddels zijn Syrische en Russische militairen de opstandige wijk al-Waer binnengegaan. In de afgelopen maanden hebben meer dan 14.000 mensen de wijk verlaten.

De evacuatie van opstandelingen is een doorn in het oog van de Verenigde Naties en de Syrische oppositie; zij zien het als een afgedwongen verplaatsing van Assads vijanden.