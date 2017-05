Feyenoordfan brengt Dirk-vlaggen terug naar supermarkt

Feyenoordsupporters hebben supermarkt Dirk van den Broek in Rotterdam-Blijdorp vlaggen met het opschrift 'Dirk' teruggegeven. Op de dag van de kampioenswedstrijd van Feyenoord haalde een overenthousiaste supporter ze van de gevel van de supermarkt en nam ze mee.

"Dirk Kuyt was de man van de wedstrijd, dus toen we de vlaggen zagen hangen, wilden we ze hebben ook", vertelt Ithan Pijnen uit Terneuzen aan RTV Rijnmond.

Foto's van de Zeeuwse supporters met Dirk-vlaggen verschenen in verschillende kranten en op sites.

Met vrienden bracht Ithan de vlaggen vandaag terug. De filiaalmanager van de supermarkt reageerde sportief: Pijnen mocht een van de vlaggen houden als aandenken.