Dumoulin kijkt uit naar rustdag na stressvolle etappe

In zijn roze leiderstrui kijkt Tom Dumoulin uit naar de rustdag van morgen. "Je zult mij nooit horen zeggen dat ik niet blij ben met een rustdag."

Na een onrustige etappe kan hij de rust goed gebruiken. "Het was een supersnel en rottig dagje. Toen ik over de finish kwam, was ik wat agressief, dan was het stiekem toch stressvol."