Opnieuw simpele zege NEC, nu wacht NAC

Met speels gemak heeft NEC zich geplaatst voor de finales van de play-offs promotie/degradatie. Na de eerdere 3-1 uitzege op FC Emmen waren de Nijmegenaren ook in de eigen Goffert de sterkste: 1-0.

Kévin Mayi opende na 25 minuten de score met een hard diagonaal schot. Daardoor moest Emmen drie keer scoren om een verlenging af te dwingen, maar de ploeg was daartoe niet in staat. NEC kon zo de krachten sparen met het oog op de volgende ronde.

Daarin wacht NAC, dat FC Volendam over twee duels versloeg. De club uit Breda speelt donderdag eerst thuis, de return in Nijmegen is op zondag. De winnaar van NAC-NEC speelt volgend jaar in de eredivisie.

De andere finale gaat tussen tussen de Limburgse clubs Roda JC en MVV.