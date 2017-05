Trump: gevecht tegen terrorisme is strijd tussen goed en kwaad

De Amerikaanse president Trump roept Arabische leiders op het "islamitisch extremisme" goed onder ogen te zien. In een toespraak later vandaag in de Saudische hoofdstad Riyad zal hij het gevecht tegen terrorisme afspiegelen als een strijd tussen goed en kwaad, meer dan als een conflict tussen beschavingen.

In de toespraak tot de leiders van vijf Golfstaten, waarvan het Witte Huis al een deel heeft vrijgegeven, zegt Trump: "Dit is een strijd tussen barbaarse criminelen die het menselijk leven willen uitroeien en beschaafde mensen van alle religies die het juist willen beschermen."

Gezamenlijk optreden

Dat betekent volgens Trump dat ze zich goed bewust moeten zijn van "de crisis van islamitisch extremisme en de islamitische terroristische groeperingen die daardoor worden geïnspireerd". Ook betekent het dat "er gezamenlijk moet worden opgetreden tegen de moord op onschuldige moslims, de onderdrukking van vrouwen, het vervolgen van Joden en het afslachten van christenen".

Trump kwam gisteren aan in Saudi-Arabië voor zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn aantreden als president, die negen dagen zal duren. Op de eerste dag sloot hij een omvangrijke wapen- en oliedeal met Saudi-Arabië.