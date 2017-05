Handboogschutter Wijler beleeft droomdebuut met WB-zege

Sjef van den Berg greep in China naast het brons. De 22-jarige Brabander was in de kleine finale niet opgewassen tegen meervoudig olympisch en wereldkampioen Im Dong-hyun uit Zuid-Korea: 3-7. Mitch Dielemans en Rick van der Ven werden 57ste.

Bij het compoundschieten was Mike Schloesser met de negende plaats de beste Nederlander.