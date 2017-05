Thompson en Blake sprinten naar winst in thuisrace

Bij de World Challenge-wedstrijden in Kingston heeft Elaine Thompson de 200 meter gewonnen. In een race zonder Dafne Schippers had de Jamaicaanse nauwelijks concurrentie en met lichte tegenwind snelde de olympisch kampioene naar 22,09.

Op de 100 meter bij de mannen konden de Jamaicanen eveneens juichen voor een winnaar van eigen bodem. Yohan Blake nam na veertig meter de leiding en troefde het Amerikaanse duo Ronnie Baker en Mike Rodgers met 9,93 nipt af.

Het was sowieso een geslaagde dag voor de Jamaicaanse atletiek, want het land won zes van de zeventien onderdelen en was daarmee succesvoller dan de VS dat op vijf disciplines zegevierde.