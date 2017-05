Politie slaat slag tegen bendes, meer dan zestig arrestaties

De politie heeft bij een landelijke actie tegen rondtrekkende criminelen meer dan zestig mensen aangehouden. Onder hen zijn winkeldieven, drugscriminelen, inbrekersbendes en groepen die zich schuldig maken aan identiteitsfraude.

De actie duurde van dinsdag tot en met vrijdag. De politie werkte samen met de Belastingdienst, de marechaussee en de IND. Omdat de criminele bendes uit heel Europa komen, waren ook de Duitse, Belgische en Roemeense politie bij de actie betrokken.

App

Duizenden mensen werden gecontroleerd. Dat gebeurde op wegen, parkeerplaatsen, op het water en in treinen. Identiteitsbewijzen werden op echtheid gecontroleerd. Via een speciaal ontworpen app kon de politie mensen direct natrekken in de landelijke systemen en bij Europol. Dat gebeurde 1700 keer.

In bijna honderd gevallen leidde dat naar politieonderzoeken in verband met mensenhandel of mensensmokkel, wapenhandel, drugssmokkel of inbraken. Ook leverde de actie nieuwe feiten op, die mogelijk in de toekomst tot arrestaties leiden.

Pistachenootjes

De politie hield bijvoorbeeld een auto aan met gestolen dure merkkleding, cosmetica en parfums en hield daarbij drie mannen en een vrouw uit Roemenië aan.

Een andere Roemeense man werd aangehouden met veertig gestolen pakken babymelkpoeder in zijn auto. Hij werd in de vier actiedagen twee keer betrapt. Ook op een andere plek had iemand zijn auto vol gestolen babymelkpoeder.

Er werden verdachten aangehouden met nepmerkkleding en -schoenen, tasers, illegale medicijnen (van het merk Kamagra) en illegale tabak.

In de auto van een bij de politie bekende katvanger zaten drie mannen met een grote partij opzetborstels en pistachenootjes. Volgens de politie zijn deze nootjes sinds kort gewild onder dieven, waarschijnlijk omdat de prijs ervan is gestegen.

Valse papieren

Ook werden mensen aangehouden met een vals rijbewijs, een vals identiteitsbewijs of beide en zijn er valse kentekens gevonden. Verder vond de politie drugs en een vuurwapen.

Er werden tijdens de vier actiedagen ook openstaande boetes geïnd, en een Belg werd opgepakt en uitgeleverd aan België, waar hij nog een gevangenisstraf van 600 dagen moet uitzitten. Een Hongaar gaat in Nederland nog 112 dagen de cel in om een openstaande straf uit te zitten.

De Belastingsdienst heeft duizenden euro's geïnd aan openstaande vorderingen en tientallen auto's in beslag genomen.