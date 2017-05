Unieke beelden in honderdste Andere Tijden Sport

Door oproepen en gerichte zoekacties heeft Andere Tijden Sport veel uniek materiaal opgespoord. Aangevuld met het originele geluid levert dat een fascinerend beeld op van een sporttijdperk waarin alles anders was. Waarin supporters en bewonderaars nog gewoon dicht bij hun helden konden komen. Waarin je als supporter nog vrij kon rondlopen in een olympisch dorp en de sfeer van de Spelen kon opsnuiven. Waarin topsporters aanraakbaar en dichtbij waren.

De zoektocht leverde ook beelden op uit onverwachte hoek: een Feyenoord-doelman in wielersferen. Eddy Pieters Graafland was in 1970, kort na het winnen van de Europa Cup 1, op bezoek in de Tour de France. En hij had zijn camera mee.