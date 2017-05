Vaak lof voor Ajax tegen United, maar nooit de buit

Willem II

De eerste Nederlandse ploeg die Manchester United in Europees verband treft is Willem II. In 1963 degraderen de Tilburgers uit de eredivisie, maar omdat ze de beker winnen, mogen ze wel Europa in. In de eerste ronde moet Willem II het meteen opnemen tegen Manchester United, dat grootheden als Denis Law en Bobby Charlton in de gelederen heeft.

In de thuiswedstrijd, gespeeld in De Kuip, zorgt Willem II voor een kleine stunt, want de Engelsen komen niet verder dan 1-1. Maar de gewaarschuwde vedetten laten er in Manchester geen gras over groeien. Vooral Denis Law is ongrijpbaar voor de Willem II-verdedigers. United wint met 6-1 en Law scoort drie keer.

1976

In 1976 speelt Ajax voor de eerste keer tegen Manchester United, wat dan even niet de topploeg is die het altijd was. In 1974 degradeert United zelfs om een jaar later meteen als kampioen weer te promoveren. Ook Ajax is geen schim meer van de ploeg die enkele jaren daarvoor nog de Europa Cup voor landskampioenen domineerde.