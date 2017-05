De wekdienst van 21 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

De Boeing 737 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico was kort daarvoor geland en raakte de vrachtwagen met zijn vleugel, waardoor het voertuig kantelde.

Protesten tegen Bouterse in Suriname

In Suriname hebben enkele duizenden aanhangers van de vijf oppositiepartijen geprotesteerd tegen president Bouterse. De leiders van de partijen riepen Bouterse op af te treden als hij zijn beleid niet verandert. Het protest werd gehouden op het terrein van een van de oppositiepartijen, omdat de autoriteiten geen toestemming gaven voor een protest in het centrum van Paramaribo.

Grote zoektocht naar peuter in Barneveld

In Barneveld hebben honderden buurtbewoners een paar uur lang gezocht naar een 2-jarig jongetje dat vermist werd. Zo'n 200 mensen zochten mee. De jongen werd uiteindelijk slapend gevonden in de tuin van een overbuurman.

Tom in het roze

De klassiekerrenners met een voorkeur voor een beetje klimwerk zullen de vijftiende etappe in de Giro d'Italia in hun agenda hebben gezet. De etappe leidt vandaag over een deel van het parcours van de Ronde van Lombardije en kent twee venijnige klimmetjes op het eind.

Belangrijke play-offs

Op NOS.nl is niet alleen een liveblog over de Giro-etappe, ook de returns om promotie/degradatie zijn in een blog te volgen. In de duels van vandaag staat voor NEC en Roda JC een plaats in de finale van de nacompetitie op het spel.

